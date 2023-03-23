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Пантрина вспомнила, как обыграла Непряеву в эстафете на «Чемпионских высотах» в Малиновке

Алина Савинова
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Российская лыжница Елизавета Пантрина поделилась воспоминаниями о победе над своей соотечественницей Натальей Непряевой в эстафете на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

«Выходила на старт, чтобы бороться прежде всего с собой. В принципе, у меня нет страха перед соперницами: все мы можем выиграть, можем проиграть и от неудач никто не застрахован. Доказать себе, что я способна бороться с Наташей, было приятно, но не могу сказать, что как-то обращала внимание на то, что происходит сзади. Просто работала на собственном пределе. Это вообще была самая первая моя эстафета, где я обыграла Непряеву. Главной, пожалуй, была тогда мысль, что мы на правильном пути. Что вся проделанная работа начинает приносить результат», — приводит RT слова Пантриной.

Команда Тюменской области, которую представляет Пантрина, заняла 4-е место в эстафете на «Чемпионских высотах». Победу одержала сборная Санкт-Петербурга. На второй позиции расположилась команда Республики Татарстан, на третьей — сборная Москвы. Команда Непряевой (Архангельская область) стала шестой.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1126893-pantrina-nepryaeva-estafeta
Наталья Непряева
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