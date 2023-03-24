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Сегодня, 12:28

Команда Тюменской области завоевала золото в мужской эстафете на чемпионате России

Виталий Косик
Корреспондент
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Лыжник Денис Спицов.
Денис Спицов.
Фото Global Look Press

Сборная Тюменской области одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России-2023 по лыжным гонкам.

В составе команды участвовали Артем Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Они прошли дистанцию за 1 час и 48 минут и 13,9 секунд.

Вторыми стали спортсмены из Республики Татарстан с отставанием в 51,7 секунды.

Третье место заняла сборная Республики Коми (+1.58,1).

Лыжные гонки.

Чемпионат России, Тюмень.

Эстафета, 4х10 км.

Мужчины

1. Тюменская область (Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1:48.13,4.

2. Республика Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) — отставание 51,7 секунды.

3. Республика Коми — 1 (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин) +1.58,1.

Артем Мальцев
Денис Спицов
Евгений Белов
Иван Якимушкин
1
1
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