Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Червоткин — 3-й, Спицов — 4-й, Большунов — 5-й
Завершился мужской масс-старт классическим стилем на 15 километров на Кубке мира по лыжным гонкам в рамках многодневки «Тур де Ски». Соревнования прошли в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал финн Иво Нисканен. Третье место занял россиянин Алексей Червоткин. Его соотечественники Денис Спицов и Александр Большунов пришли к финишу, соответственно, четвертым и пятым. Иван Якимушкин занял девятое место.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
Тур де Ски
Мужчины
Масс-старт, 15 км (К)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41:31.2
2. Иво Нисканен (Финляндия) — 41:52.0
3. Алексей Червоткин (Россия) — 41:54.9
4. Денис Спицов (Россия) — 41:55.2
5. Александр Большунов (Россия) — 41:59.1
6. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 42:11.3
9. Иван Якимушкин (Россия) — 42:27.4
15. Илья Семиков (Россия) — 42:56.4
16. Артем Мальцев (Россия) — 43:05.1
26. Андрей Мельниченко (Россия) — 43:46.1
32. Александр Терентьев (Россия) — 44:22.3
39. Глеб Ретивых (Россия) — 44:34.4
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