Завершился мужской масс-старт классическим стилем на 15 километров на Кубке мира по лыжным гонкам в рамках многодневки «Тур де Ски». Соревнования прошли в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал финн Иво Нисканен. Третье место занял россиянин Алексей Червоткин. Его соотечественники Денис Спицов и Александр Большунов пришли к финишу, соответственно, четвертым и пятым. Иван Якимушкин занял девятое место.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Тур де Ски

Мужчины

Масс-старт, 15 км (К)

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41:31.2

2. Иво Нисканен (Финляндия) — 41:52.0

3. Алексей Червоткин (Россия) — 41:54.9

4. Денис Спицов (Россия) — 41:55.2

5. Александр Большунов (Россия) — 41:59.1

6. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 42:11.3

9. Иван Якимушкин (Россия) — 42:27.4

15. Илья Семиков (Россия) — 42:56.4

16. Артем Мальцев (Россия) — 43:05.1

26. Андрей Мельниченко (Россия) — 43:46.1

32. Александр Терентьев (Россия) — 44:22.3

39. Глеб Ретивых (Россия) — 44:34.4