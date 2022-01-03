Дементьев высказался о золоте Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски»
Олимпийский чемпион Евгений Дементьев прокомментировал победу лыжницы Натальи Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
В общем зачете россиянка занимает лидирующую позицию.
«Наталья Непряева находится в прекрасном физическом состоянии, она вышла на пик своей формы — это здорово. Сегодня на финише был отличный рывок, который позволил оторваться и завоевать золото. Если Наталья себя хорошо чувствует, то финиш ей всегда удается.
Завтра решающий день, перед стартом Непряева является безусловным фаворитом «Тур де Ски». То, что Наталья сейчас лидер, показывает и время, и ее физическая форма. Она выглядит очень хорошо даже по сравнению с теми же Диггинс и Нисканен, которые были рядышком», — цитирует Дементьева «Чемпионат».
Завтра, 4 января, состоится масс-старт свободным стилем, эта гонка станет последней в рамках «Тур де Ски».
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4564963-dementev-ryvok-na-finishe-pozvolil-nepryaevoj-otorvatsya-i-zavoevat-zoloto-v-mass-starte.html
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