Дементьев высказался о золоте Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев прокомментировал победу лыжницы Натальи Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

В общем зачете россиянка занимает лидирующую позицию.

«Наталья Непряева находится в прекрасном физическом состоянии, она вышла на пик своей формы — это здорово. Сегодня на финише был отличный рывок, который позволил оторваться и завоевать золото. Если Наталья себя хорошо чувствует, то финиш ей всегда удается.

Завтра решающий день, перед стартом Непряева является безусловным фаворитом «Тур де Ски». То, что Наталья сейчас лидер, показывает и время, и ее физическая форма. Она выглядит очень хорошо даже по сравнению с теми же Диггинс и Нисканен, которые были рядышком», — цитирует Дементьева «Чемпионат».