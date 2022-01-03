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Дементьев высказался о золоте Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски»

16:25
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Олимпийский чемпион Евгений Дементьев прокомментировал победу лыжницы Натальи Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

В общем зачете россиянка занимает лидирующую позицию.

«Наталья Непряева находится в прекрасном физическом состоянии, она вышла на пик своей формы — это здорово. Сегодня на финише был отличный рывок, который позволил оторваться и завоевать золото. Если Наталья себя хорошо чувствует, то финиш ей всегда удается.

Завтра решающий день, перед стартом Непряева является безусловным фаворитом «Тур де Ски». То, что Наталья сейчас лидер, показывает и время, и ее физическая форма. Она выглядит очень хорошо даже по сравнению с теми же Диггинс и Нисканен, которые были рядышком», — цитирует Дементьева «Чемпионат».

Завтра, 4 января, состоится масс-старт свободным стилем, эта гонка станет последней в рамках «Тур де Ски».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/skiing/news-4564963-dementev-ryvok-na-finishe-pozvolil-nepryaevoj-otorvatsya-i-zavoevat-zoloto-v-mass-starte.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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