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Клебо лидирует в общем зачете «Тур де Ски» перед последней гонкой, Большунов отстает на две минуты

17:55
Йоханнес Клебо. Фото Twitter
Йоханнес Клебо. Фото Twitter
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В общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски» лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Его результат — один час, 52 минуты и 39 секунд.

Вторым в генеральной классификации идет россиянин Александр Большунов. От лидера он отстает ровно на две минуты. На третьей позиции Иво Нисканен +2.49.

Российский лыжник Иван Якимушкин занимает шестое место (+3.53). Его соотечественник Денис Спицов отстает от него на секунду и идет седьмым.

Победитель заключительной гонки определится завтра. 4 января после гонки на 10 километров свободным стилем.

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Евгений Петров все материалы автора
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