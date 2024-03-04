Клебо рассказал, что думает о возвращении Йохауг в лыжные гонки

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал возвращение соотечественницы Терезе Йохауг в лыжные гонки.

«Терезе — та спортсменка, которая может принести пользу лыжным гонкам. Я в этом уверен. Мой прогноз — Терезе будет бороться за подиум после возвращения, не сомневаюсь», — приводит слова Клебо NRK.

3 марта норвежская лыжница сообщила, что хочет возобновить карьеру и планирует выступить на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме. Вчера же Йохауг выиграла гонку Engadin Frauenlauf в Швейцарии.