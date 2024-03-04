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Лыжные гонки

4 марта, 10:33

Клебо рассказал, что думает о возвращении Йохауг в лыжные гонки

Виктория Кравченко
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал возвращение соотечественницы Терезе Йохауг в лыжные гонки.

«Терезе — та спортсменка, которая может принести пользу лыжным гонкам. Я в этом уверен. Мой прогноз — Терезе будет бороться за подиум после возвращения, не сомневаюсь», — приводит слова Клебо NRK.

3 марта норвежская лыжница сообщила, что хочет возобновить карьеру и планирует выступить на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме. Вчера же Йохауг выиграла гонку Engadin Frauenlauf в Швейцарии.

Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете.

Йоханнес Клебо
Тереза Йохауг
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