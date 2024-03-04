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4 марта, 14:50

Терентьев — о болезни: «Два дня даже не помню. Проспал их полностью»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Терентьев.
Фото Соцсети

Двукратный призер Олимпиады Александр Терентьев рассказал «СЭ», с чем связывает частые болезни в нынешнем сезоне.

— На Гонке Легкова ты присутствовал, но не бежал. Там не было мыслей, чтобы выступить?

— Нет, на Гонке Легкова я немножко приболел. Выздоровел только, а потом снова приболел. Так все волной идет в этом сезоне. В нынешнем году организму тяжело. Летом была непривычная работа. Видимо, эта работа сказывается теперь зимой.

— В чем она была необычной?

— Эта работа у нас с тренером. Не буду разглашать.

— Что за болезнь у тебя была, которая не позволила полноценно выступить на спартакиаде?

— Грипп А. Неделю была температура 39, которая вообще никак не спадала. Я два дня даже не помню. Просто проспал их полностью.

— Не зря ли стартовал в спринте на спартакиаде?

— Сейчас уже не скажу, что помешало или не помешало. Возможно, надо было пропустить высотный сбор, не ехать в Цахкнадзор и готовиться чисто к спартакиаде.

— Какие остались задачи на этот сезон?

— Очень сложно сказать, какие задачи. Главное — не заболеть еще раз, — рассказал Терентьев «СЭ».

Александр Терентьев. Спринтер Терентьев пропустил почти всю Спартакиаду из-за болезни, но потом пробежал марафон. Это не опасно?

Александр Терентьев
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