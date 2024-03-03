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3 марта, 14:02

Возобновившая карьеру Йохауг выиграла гонку в Швейцарии

Алина Савинова
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку Engadin Frauenlauf в Швейцарии.

35-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 17 км за 44 минуты 7,7 секунды. Второй стала Юстина Ковальчик из Польши, уступив норвежке 3 минуты 37 секунд.

Этот старт стал для Йохауг первым после объявления о завершении карьеры. Она не выступала с 2022 года. 3 марта норвежская лыжница сообщила, что хочет возобновить карьеру и планирует выступить на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете.

Тереза Йохауг
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