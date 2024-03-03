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3 марта, 10:20

Лыжница Йохауг объявила о возобновлении карьеры

Виктория Кравченко
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Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила о возобновлении спортивной карьеры. Спортсменка планирует выступить на домашнем чемпионате мира — 2025, который пройдет в Тронхейме.

«Конечно, это большая работа, но мне нужно завоевать золотую медаль. Это тоже моя цель. Понимаю, что никто не обрадуется этому, и, если я собираюсь выступать в Тронхейме, мне нужно пройти отбор в национальную команду», — цитирует Йохауг ABC Nyheter.

35-летняя Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете. Спортсменка 10 раз в личных гонках выигрывала золотые медали на чемпионате мира, одержала 81 победу в личных гонках на Кубке мира (второй показатель в истории после Марит Бьерген).

Тереза Йохауг
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