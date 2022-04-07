Клебо прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников от международных стартов
Йоханнес Клебо оценил решение FIS отстранить российских лыжников от международных стартов
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением по поводу участия Александра Большунова в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».
«Я об этом не думаю. Здесь особая ситуация. Это не то, на что я стараюсь тратить много времени, но принятое решение об отстранении было правильным. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует Клебо VG.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой федерации.
Источник: https://www.vg.no/
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