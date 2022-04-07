Клебо прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников от международных стартов

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением по поводу участия Александра Большунова в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».

«Я об этом не думаю. Здесь особая ситуация. Это не то, на что я стараюсь тратить много времени, но принятое решение об отстранении было правильным. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует Клебо VG.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой федерации.