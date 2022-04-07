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Сегодня, 10:12

Клебо прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников от международных стартов

Йоханнес Клебо оценил решение FIS отстранить российских лыжников от международных стартов
Виктория Кравченко
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением по поводу участия Александра Большунова в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».

«Я об этом не думаю. Здесь особая ситуация. Это не то, на что я стараюсь тратить много времени, но принятое решение об отстранении было правильным. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует Клебо VG.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой федерации.

Источник: https://www.vg.no/
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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