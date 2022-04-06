Бородавко ответил на слова бывшего тренера сборной Финляндии об отстранении российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал высказывание бывшего тренера сборной Финляндии Рейо Юлхя о том, что международный лыжный спорт не вынесет отстранения российских лыжников.

«Я всегда говорил, даже в первые дни отстранений, что найдутся люди, которые будут поддерживать наших спортсменов. Прекрасно, что есть те, кто понимает всю ситуацию. Нашим ребятам нужна поддержка. И тех, кто понимает тяжесть отстранений российских спортсменов, становится больше. Это радует», — сказал Бородавко «СЭ».

Напомним, что 1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.