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Сегодня, 18:03

Бородавко ответил на слова бывшего тренера сборной Финляндии об отстранении российских лыжников

Сергей Федоров
,  
Владислав Флегонтов
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал высказывание бывшего тренера сборной Финляндии Рейо Юлхя о том, что международный лыжный спорт не вынесет отстранения российских лыжников.

«Я всегда говорил, даже в первые дни отстранений, что найдутся люди, которые будут поддерживать наших спортсменов. Прекрасно, что есть те, кто понимает всю ситуацию. Нашим ребятам нужна поддержка. И тех, кто понимает тяжесть отстранений российских спортсменов, становится больше. Это радует», — сказал Бородавко «СЭ».

Напомним, что 1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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