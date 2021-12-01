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Клебо может пропустить этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта с Федерацией лыжного спорта Норвегии

11:58
Йоханнес Клебо. Фото AFP
Йоханнес Клебо. Фото AFP
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере из-за отказа носить на своей форме логотип спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии, сообщает Adressa.

Одним из спонсоров норвежской федерации является международная онлайн-платформа Viaplay, которая осуществляет трансляцию соревнований по лыжным гонкам.

«Я не имею ничего против Viaplay, но считаю, что это партнерство противоречит принципам нашей независимости. Я не собираюсь бежать с их логотипом. Если федерация будет настаивать, то, возможно, вместо участия в этапе в Лиллехаммере я поеду домой и буду тренироваться там», — приводит Adressa слова Клебо.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.adressa.no/sport/langrenn/i/qWVa7w/klaebo-aapner-for-aa-droppe-verdenscupen-etter-sponsorkrangelen

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Иван Торопцев все материалы автора
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