Белов и Ступак смогут выступить на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что Евгений Белов и Юлия Ступак смогут принять участие во втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«В Лиллехаммере выступит вся наша группа. Выйдет на старт и Белов. Он не является спринтером, Евгений побежит гонку и эстафету. У Юли также все хорошо», — приводит ТАСС слова Турышева.

Евгений Белов пропустил первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за недомогания, Ступак не смогла завершить гонку преследования в Финляндии, спортсменка снялась с дистанции.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет 3 по 5 декабря.