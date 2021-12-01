Белов и Ступак смогут выступить на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Белов и Ступак смогут выступить на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
10:36
Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что Евгений Белов и Юлия Ступак смогут принять участие во втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«В Лиллехаммере выступит вся наша группа. Выйдет на старт и Белов. Он не является спринтером, Евгений побежит гонку и эстафету. У Юли также все хорошо», — приводит ТАСС слова Турышева.
Евгений Белов пропустил первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за недомогания, Ступак не смогла завершить гонку преследования в Финляндии, спортсменка снялась с дистанции.
Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет 3 по 5 декабря.
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