Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере из-за отказа носить на своей форме логотип спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Об этом сообщает Adressa.

«Нас не радуют никакие проблемы в других командах. Йоханнес — настолько медийная фигура, что на сегодняшний день это привлекает зрителей, они смотрят трансляции. Люди приходят смотреть на лидеров. Это какие-то договоренности внутри федерации. Радости здесь никакой нет. У Клебо слишком много запросов? Я бы не делал таких громких заявлений. Он тоже спортсмен, он любит лыжные гонки. Ему нравится побеждать, нравится конкуренция», — сказал Бородавко «СЭ».

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря.