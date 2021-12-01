Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Бородавко — о возможном неучастии Клебо во втором этапе Кубка мира: «Нет никакой радости»

12:27
Теги:

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере из-за отказа носить на своей форме логотип спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Об этом сообщает Adressa.

«Нас не радуют никакие проблемы в других командах. Йоханнес — настолько медийная фигура, что на сегодняшний день это привлекает зрителей, они смотрят трансляции. Люди приходят смотреть на лидеров. Это какие-то договоренности внутри федерации. Радости здесь никакой нет. У Клебо слишком много запросов? Я бы не делал таких громких заявлений. Он тоже спортсмен, он любит лыжные гонки. Ему нравится побеждать, нравится конкуренция», — сказал Бородавко «СЭ».

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
В Москве завершилось прощание с Градским
0