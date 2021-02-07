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Финский лыжник — о столкновении с Ретивых: «Не знаю, что случилось»

16:08
Вернери Сухонен. Фото Instagram
Вернери Сухонен. Фото Instagram
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Финский лыжник Вернери Сухонен прокомментировал столкновение с россиянином Глебом Ретивых в полуфинале командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

На последнем этапе гонки финн зацепился с Ретивых, из-за чего тот упал и в итоге финишировал девятым. Российской команде не удалось попасть в финал.

«Не знаю, что случилось. Упал неожиданно и покатился вниз. Жаль, у меня была хорошая позиция», — цитирует лыжника Expressen.

Ранее, сегодня, 7 февраля, Ретивых также отреагировал на этот инцидент, заявив, что финн специально прыгал ему на лыжи.

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