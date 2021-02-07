Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал свое падение на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

«У нас прямо любовь с финской командой, получается. Получилось очень обидно. Долго мечтали бегать с Сергеем вместе, и спустя 10 лет бежали с ним. Не знаю, как бегать без головы. Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева — финн. Зачем прыгать и меня срезать? Просто нагло прыгает мне на лыжи, и в итоге падение. Не понимаю, как такое может быть. Для меня это непонятно. Идет поворот, я в ближнем радиусе, и финн хочет еще куда-то прыгать. Специально прыгает на меня. И в результате падение. Я ничего не мог сделать», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Лыжник упал на последнем этапе гонки из-за зацепа с финским лыжником Вернери Сухоненом. Российская сборная в итоге заняла в полуфинале девятое место.