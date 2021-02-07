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Бородавко назвал возможный состав сборной России на этап КМ по лыжным гонкам в Чехии

15:50
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Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко в беседе с «СЭ» рассказал о возможном составе на этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«На данный момент точной информации нет. Поедет резерв. Возможно, Денис Спицов будет участвовать. Возможно, группа Крамера также поедет. Придет время, будет опубликован список», — сообщил Бородавко «СЭ».

Ранее стало известно, что Александр Большунов пропустит этап в Нове-Место. Чешский этап пройдет 20-21 февраля, а 22 числа начнется чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.

(Артем Бухаев)

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