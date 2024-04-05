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Сегодня, 09:30

Финал Кубка России: смотреть трансляцию гонки с раздельным стартом у женщин

Женская индивидуальная гонка КР по лыжам пройдет 5 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Лыжницы Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Дарья Непряева (слева направо).
Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Дарья Непряева (слева направо).
Фото ФЛГР

5 апреля в Кировске (Мурманская область) пройдет женская индивидуальная гонка свободным стилем на 10 километров в рамках «ФосАгро» финала Кубка России по лыжным гонкам. Она начнется в 11.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию гонки с раздельным стартом у женщин можно будет в телеэфире канала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 10.40 мск. Гонку также покажут на телеканале «Матч Арена».

Ранее, 3 апреля, лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки преследования на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске. 23-летняя спортсменка показала результат 25.37,3.

Седьмой этап Кубка России в Кировске по лыжным гонкам завершится 7 апреля. В программе соревнований также есть мужская индивидуальная гонка на 15 километров и масс-старты на 10 километров.

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