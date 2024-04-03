Устюгов оценил выступление в гонке преследования в Кубке России

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал выступление в гонке преследования на 15 км в свободном стиле на Кубке России — 2023/24. Устюгов занял второе место, уступив Александру Большунову.

«Вот и прошла гонка. Я ей в целом доволен. Завтра день отдыха. Всем спасибо большое, что болели и переживали. Гонка далась мне тяжело. Реально, давно я так не терпел. Дед, похоже, просыпается где-то там, вдалеке, в голове. Пульс разогнал до 202. До этого я разгонял до такого пульс в Малиновке, во время спринта. Мне очень приятно, что поддерживаете, подгоняете меня на трассе», — сказал Устюгов в соцсетях.

Устюгов отстал от Больнунова на 16,3 секунды. Третьим стал Егор Митрошин (+29,9).