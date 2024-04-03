Финал Кубка России: смотреть трансляцию гонки преследования у мужчин
Мужская гонка преследования в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам состоится в среду, 3 апреля. Начало — в 13.00 по московскому времени.
Финал Кубка страны по лыжным гонкам-2023/24 пройдет в Кировске (Мурманская область) со 2 по 7 апреля. Соревнования 7-го этапа проходят в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас».
В прямом эфире бесплатно следить за женским спринтом можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало — 13.00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Иван Горбунов
2. Сергей Ардашев — 0,06
3. Дмитрий Пузанов — 0,10
4. Сергей Волков — 0,13
5. Сергей Устюгов — 0,15
6. Сергей Забалуев — 0.21
7. Егор Митрошин — 0,24
8. Александр Большунов — 0,24
9. Илья Трегубов — 0,30
10. Никита Денисов — 0,32
11. Кирилл Кочегаров — 0,25
12. Виктор Семенов — 0,38
13. Денис Филимонов — 0,45...
16. Алексей Червоткин — 0,49...
19. Андрей Ларьков — 0,54...
23. Артем Мальцев — 0,59
31. Андрей Собакарев — 1.08,00
32. Илья Семиков — 1.08,00...
43. Савелий Коростелев — 1.09,00
44. Александр Терентьев — 1.09,00
Полный старт-лист доступен на сайте Федерации лыжных гонок России.
Финальный этап пройдет в формате мини-тура. Расписание финального этапа Кубка страны можно узнать в нашем материале.
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