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Сегодня, 17:49

Федерация лыжных гонок России утвердила состав группы Бородавко на сезон-2022/23

Иван Торопцев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав его группы на сезон-2022/23.

«Сегодня прошел президиум ФЛГР, там были утверждены составы. В мою группу вошло семеро ребят и четыре девушки. Это Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Никита Денисов и Мальцев Артем. У девушек Наталья и Дарья Непряевы, Юлия Ступак и Мария Истомина», — приводит ТАСС слова Бородавко.

На минувшей Олимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 20 февраля, Большунов, Спицов, Червоткин и Наталья Непряева под руководством Бородавко стали олимпийскими чемпионами, а Александр Терентьев — бронзовым призером.

Источник: https://tass.ru/sport/14496901
Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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