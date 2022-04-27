Федерация лыжных гонок России утвердила состав группы Бородавко на сезон-2022/23

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав его группы на сезон-2022/23.

«Сегодня прошел президиум ФЛГР, там были утверждены составы. В мою группу вошло семеро ребят и четыре девушки. Это Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Никита Денисов и Мальцев Артем. У девушек Наталья и Дарья Непряевы, Юлия Ступак и Мария Истомина», — приводит ТАСС слова Бородавко.

На минувшей Олимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 20 февраля, Большунов, Спицов, Червоткин и Наталья Непряева под руководством Бородавко стали олимпийскими чемпионами, а Александр Терентьев — бронзовым призером.