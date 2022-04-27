Российский лыжник Ретивых заявил, что слова Клебо контролирует норвежская федерация

Российский лыжник Глеб Ретивых отреагировал на слова норвежца Йоханнеса Клебо, который выступил за отстранение россиян от международных соревнований.

«Не стоит воспринимать информацию на сто процентов так, как это написано. Есть пример, который это подтверждает. Когда началась эта ситуация и мы выступали в Лахти, норвежцы начали высказываться. Дошло и до Йоханнеса Клебо. После соревнований один представитель нашей сборной подошел к нему и спросил: «Что происходит? Почему ты так говоришь?» А с Йоханнесом всегда ходит представитель команды, его личный или федерации — неважно. Так Клебо дал понять, что он не может говорить, когда рядом уши, он не может говорить то, что действительно думает. Поэтому критиковать по какой-то статье — это не очень хорошо.

Даже когда мы покинули Норвегию, когда было принято решение, что нас отстранили с последних этапов Кубка мира, мне пришло с десяток сообщений от иностранных спортсменов. Все сожалели, что так произошло, и сказали не принимать на свой счет. Они адекватные спортсмены, и все понимают, что им неинтересно выступать, когда нет одной из сильных стран», — приводит «Чемпионат» слова Ретивых.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в марте запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации.