Вяльбе: «На Спартакиаде белорусы получают призовые. Почему мы должны их обижать?»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что белорусские спортсмены, которые выступают на Спартакиаде вне конкурса, получают призовые за попадание в топ-10 по итогам гонки наравне с российскими лыжниками.

— Заметил, что второй день подряд на Спартакиаде награждают белорусов денежными призовыми. Все верно?

— Да.

— Просто в биатлоне такого нет.

— Я не знаю, что в биатлоне. У нас не так много белорусов. Мне кажется, что им тоже приятно. Это не государственные деньги. Это спонсорские деньги. Все точно так же как и на Кубке России.

— У биатлонистов возникли проблемы с приглашением белорусов на Спартакиаду. Как было у вас?

— Это было у всех. Я понимаю, что это наше главное российское мероприятие, но, с другой стороны, мы и так под занавесом от всех. Плюс они с нами прицепом страдают. И мы тут их не допускаем. Они у нас тоже бегут вне конкурса. В официальном протоколе их нет. Но в нашем протоколе они есть. Призовые они получают. Они так же бежали, как и все остальные. Почему мы должны их обижать?

— В биатлоне от российской стороны белорусам не платят, а платит уже Министерство спорта их страны после всех соревнований, когда они приедут домой.

— Может, и этим девочкам что-то платят. Мы не против. Если они достойны, то почему нет. На Кубке мира такого не бывает: этим платим, а этим не платим. Тогда и не выходи на старт. Думаю, что от нас не убудет, а им приятно, — сказала Вяльбе «СЭ».