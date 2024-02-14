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Лыжные гонки

14 февраля, 14:08

Вяльбе: «На Спартакиаде белорусы получают призовые. Почему мы должны их обижать?»

Вяльбе заявила, что на Спартакиаде 2024 белорусы получают призовые
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что белорусские спортсмены, которые выступают на Спартакиаде вне конкурса, получают призовые за попадание в топ-10 по итогам гонки наравне с российскими лыжниками.

— Заметил, что второй день подряд на Спартакиаде награждают белорусов денежными призовыми. Все верно?

— Да.

— Просто в биатлоне такого нет.

— Я не знаю, что в биатлоне. У нас не так много белорусов. Мне кажется, что им тоже приятно. Это не государственные деньги. Это спонсорские деньги. Все точно так же как и на Кубке России.

— У биатлонистов возникли проблемы с приглашением белорусов на Спартакиаду. Как было у вас?

— Это было у всех. Я понимаю, что это наше главное российское мероприятие, но, с другой стороны, мы и так под занавесом от всех. Плюс они с нами прицепом страдают. И мы тут их не допускаем. Они у нас тоже бегут вне конкурса. В официальном протоколе их нет. Но в нашем протоколе они есть. Призовые они получают. Они так же бежали, как и все остальные. Почему мы должны их обижать?

— В биатлоне от российской стороны белорусам не платят, а платит уже Министерство спорта их страны после всех соревнований, когда они приедут домой.

— Может, и этим девочкам что-то платят. Мы не против. Если они достойны, то почему нет. На Кубке мира такого не бывает: этим платим, а этим не платим. Тогда и не выходи на старт. Думаю, что от нас не убудет, а им приятно, — сказала Вяльбе «СЭ».

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Всероссийская Спартакиада 2024
Елена Вяльбе
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