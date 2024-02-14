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14 февраля, 13:15

Пантрина: «На передаче эстафеты в командном спринте сломалась палка. Могли бороться за первое место»

Пантрина считает, что Тюменская область могла бороться за золото в командном спринте
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала командный спринт на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, в котором она выступала за сборную Тюменской области вместе с Татьяной Сориной и завоевала серебряную медаль.

— Вы были накануне очень недовольны своим этапом в эстафете. В командном спринте по ощущениям удалось реабилитироваться?

— Я понимаю, что сейчас не в лучшем состоянии. На каждую гонку я выхожу бороться сама с собой, со своим самочувствием. Сегодня у нас была небольшая проблемка на передаче эстафеты — сломалась палка. Но мы не растерялись, Татьяна (Сорина) быстро сняла свою и передала мне. Я уже побежала на таком адреналине! Но все равно на передачах были потери секунд, которые, может быть, поспособствовали нашему второму месту. Так бы, может быть, смогли бы бороться за первое.

— Вас поставили финишировать, несмотря на не лучшее состояние. Обсуждали тактику на гонку с Татьяной Сориной? Не было опасений, что может повториться история с эстафетой?

— Нет, я быстро забываю гонки, которые закончились. Я выхожу с новым настроем, с новыми мыслями, с чистой головой. С Татьяной мы обсуждали — какой тактики придерживаться.

Решили, что каждый бежит, отталкиваясь от своего самочувствия, главное — не дергаться сразу с первых метров — надо просто ехать в голове. На втором и третьем круге самочувствие мне позволяло ехать побыстрее, чтобы делать отрывы. Конечно, Вероника Степанова чуть-чуть уехала на втором этапе, но я все равно старалась поддержать ее темп. Таня — молодец, догнала Машу Истомину на четвертом круге, потом я провела хороший, быстрый третий этап, но вышло так, как вышло. Мы рады второму месту, — сказала Пантрина.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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