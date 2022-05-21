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Вяльбе: «У Устюгова есть силы. Уходить просто неразумно»

Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу будущего Устюгова в сборной России
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Сергей Устюгов.
Фото AFP

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу будущего Сергея Устюгова.

На Играх в Пекине 30-летний спортсмен завоевал золотую медаль в составе эстафетной четверки.

— Вам пришлось прилагать какие-то усилия, чтобы уговорить Сергея Устюгова не заканчивать карьеру после Игр в Пекине?

— Нет. Мы даже не разговаривали с Сергеем на эту тему, несмотря на то, что разговоры о возможном завершении начались еще в Пекине. Тогда же я сказала, что, на мой взгляд, уходить просто неразумно.

Силы у Устюгова есть, хотя не факт, что он сумеет продержаться в спорте до следующих Олимпийских игр. Все-таки для цикликов три олимпийских цикла — это почти предел. Продолжать прогрессировать становится уже крайне сложно.

— У Вас ведь тоже было три Олимпиады.

— Мне в некотором смысле повезло. Игры в Лиллехаммере, если помните, проводились всего через два года после альбервилльских в связи с тем, что МОК принял решение развести зимние и летние Олимпиады, — цитирует Вяльбе RT.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира и победитель многодневной гонки Тур де Ски.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1005609-vyalbe-pereizbranie-ustyugov
Олимпиада
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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