Вяльбе: «У Устюгова есть силы. Уходить просто неразумно»

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу будущего Сергея Устюгова.

На Играх в Пекине 30-летний спортсмен завоевал золотую медаль в составе эстафетной четверки.

— Вам пришлось прилагать какие-то усилия, чтобы уговорить Сергея Устюгова не заканчивать карьеру после Игр в Пекине?

— Нет. Мы даже не разговаривали с Сергеем на эту тему, несмотря на то, что разговоры о возможном завершении начались еще в Пекине. Тогда же я сказала, что, на мой взгляд, уходить просто неразумно.

Силы у Устюгова есть, хотя не факт, что он сумеет продержаться в спорте до следующих Олимпийских игр. Все-таки для цикликов три олимпийских цикла — это почти предел. Продолжать прогрессировать становится уже крайне сложно.

— У Вас ведь тоже было три Олимпиады.

— Мне в некотором смысле повезло. Игры в Лиллехаммере, если помните, проводились всего через два года после альбервилльских в связи с тем, что МОК принял решение развести зимние и летние Олимпиады, — цитирует Вяльбе RT.