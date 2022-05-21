Зимятов прокомментировал возможное уравнивание мужских и женских дистанций в лыжных гонках

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов прокомментировал возможное уравнивание мужских и женских дистанций в лыжных гонках.

«Решение считаю неправильным, не нахожу никаких объяснений для уравнивания мужских и женских дистанций. Если так пойдет и дальше, то мужчин и женщин надо будет выпускать на старт вместе, кто знает, может тогда и женщина победит. В этом смысл? Других объяснений я не нахожу. Женщины есть женщины, мужчины — есть мужчины, для женщин должны быть поблажки. Я остаюсь сторонником традиционных лыжных гонок», — цитирует Зимятова ТАСС.

Комитет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам решил уравнять дистанции женских и мужских гонок. У мужчин дистанции 15 километров и 30 километро хотят сократить до 10 километро и 20 километров, у женщин — увеличить марафонскую дистанцию с 30 километро до 50 километров.