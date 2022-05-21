Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:59

Зимятов прокомментировал возможное уравнивание мужских и женских дистанций в лыжных гонках

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов прокомментировал возможное уравнивание мужских и женских дистанций в лыжных гонках.

«Решение считаю неправильным, не нахожу никаких объяснений для уравнивания мужских и женских дистанций. Если так пойдет и дальше, то мужчин и женщин надо будет выпускать на старт вместе, кто знает, может тогда и женщина победит. В этом смысл? Других объяснений я не нахожу. Женщины есть женщины, мужчины — есть мужчины, для женщин должны быть поблажки. Я остаюсь сторонником традиционных лыжных гонок», — цитирует Зимятова ТАСС.

Комитет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам решил уравнять дистанции женских и мужских гонок. У мужчин дистанции 15 километров и 30 километро хотят сократить до 10 километро и 20 километров, у женщин — увеличить марафонскую дистанцию с 30 километро до 50 километров.

0
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Черышев будет играть в России, а Бакаева из «Спартака» заберет «Зенит». Топ-5 трансферных слухов РПЛ на 21 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе: «У Устюгова есть силы. Уходить просто неразумно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости