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Сегодня, 12:46

Вяльбе заявила, что пока не собирается покидать пост президента Федерации лыжных гонок России

Виктория Кравченко
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Елена Вальбе.
Фото Соцсети

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала на тему того, когда покинет свой пост. Она также отметила свою необходимость помогать молодым спортсменам.

«В порядке обоснования своего «неухода» могу найти аргумент: индивидуальной женской олимпийской победы у нас ведь пока не случилось? Но если серьезно, у меня нет ощущения, что я должна уйти со своего поста. Мне кажется, пока еще рано об этом думать. У нас растет хорошая молодежь, которой надо помогать. Считаю, что мне это по силам», — цитирует Вяльбе RT.

Сборная России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине завоевала 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые). Ранее Вяльбе была переизбрана на пост президента ФЛГР.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1005609-vyalbe-pereizbranie-ustyugov
Елена Вяльбе
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