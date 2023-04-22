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Сегодня, 13:00

Доценко считает, что российские лыжники не думают об отстранении от международных стартов из-за плотного графика

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Анастасия Доценко в интервью «СЭ» поделилась мнением о настроениях внутри сборной России по ходу сезона-2022/23.

«Я не думаю, что ситуацию с отстранением кто-то долго внутри себя переживал... Возможно, по началу, разве что. В начале сезона была где-то грусть, но потом уже все влились в борьбу, в календарный график.
У нас плотный график выдался в этом сезоне, так что об отсутствии международных стартов, пожалуй, никто уже и не думает. Все работали и выкладывались на тех стартах, которые есть сейчас», — сказала Доценко.

Ранее президент Всероссийской федерации лыжных гонок Елена Вяльбе негативно высказалась о перспективе участия своих спортсменов под нейтральным статусом на международных стартах.

Анастасия Доценко. «Все лучшие сейчас в России — лыжи получили зрительский импульс». Мнение ветерана нашей сборной

Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Доценко
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