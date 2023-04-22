«Все лучшие сейчас в России — лыжи получили зрительский импульс». Мнение ветерана нашей сборной

Интервью с участницей Олимпиады в Сочи Анастасией Доценко.

Вряд ли в российских лыжах есть человек, который лучше других понимает, с чем сейчас пришлось столкнуться нашему лучшему за долгие годы поколению, чем Анастасия Доценко. Сейчас Анастасия уже ветеран команды, но в начале 2010-х она регулярно брала медали на этапах Кубка мира и была одной из главных российских надежд на Играх в Сочи 2014 года. Карьера только начиналась, и Доценко вполне могла ехать и в Пхенчхан, и в Пекин... Но на планы повлияли разбирательства с МОК после Олимпиады в Сочи.

Анастасию отодвинули от международной арены, но она не сдалась и продолжила заниматься любимым делом. Удивляет своим рвением к спорту Доценко и сейчас. В свои 36 лет она полна энтузиазма и решимости, которым наверняка заряжает и наших звездных лыжников. В интервью «СЭ» лыжница рассказала о мотивации, особенностях прошлого сезона с российской элитой и начала размышления о будущем — как своем, так и российских лыж в целом.

Анастасия Доценко на Олимпиаде в Сочи. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Нет разницы, новое поколение или старое — со всеми можно и нужно бороться

— Как подведете личные итоги сезона? Что получилось, что нет? Какую оценку сами себе поставите?

— За прошедший сезон могу поставить себе, пожалуй, твердую четверку. Все основные старты сезона я в целом отработала хорошо.

— В этом сезоне все лучшие россияне выступают дома. Давно на внутренних стартах не было так жарко?

— Согласна, в этом году получилось так, что все лучшие лыжники России выступали на внутренних стартах. Но для меня это здорово, потому что добавляет желания бороться и развиваться, конкуренция двигает интерес. Интерес к соревнованиям, лыжным гонкам.

— На больших международных стартах вас давно не было. Можно сказать, что Кубок России в текущем его виде вернул прежние ощущения?

— Я бы не сказала, что раньше не было борьбы или не было интересно соревноваться. У нас всегда было достаточно «жарко» на подобных стартах. Но в этом году, конечно, все по-особенному, еще круче. А здоровая конкуренция всегда только идет на пользу и никому еще не помешала.

— Тяжело бороться с новым поколением российской элиты?

— Для меня нет принципиальной разницы — новое поколение, старое. Лидеры они сейчас или не лидеры. Новое поколение ничем не отличается от предыдущего. В том плане, что все мы люди, со всеми можно и нужно бороться. Это я и собираюсь делать, конкурировать. Как и со всеми остальными.

— Сборная Татарстана всегда была одним из лидеров на внутренних стартах. Сейчас сложнее удерживать высокий уровень, с учетом того, что на Кубок России приехали все лучшие?

— Сборная Татарстана всегда была лидером. И в отсутствии всех остальных лыжников сборной, и в этом году, когда есть все основные конкуренты. Другие команды усилились, но наша все равно остается лидером, мы остаемся конкурентоспособными.

Поэтому скажу так: нам не мешает такое соперничество. Нет, конечно, отчасти возросла конкуренция, тяжелее стало добывать те же кубковые очки. Но нам это не мешает быть в лидерах, быть первыми. И так стало интереснее, а каждая победа — более приятной и памятной.

— Ощущаете интерес к местным стартам? Есть ли шанс, что лыжи получат сейчас дополнительное внимание? А то бывало, что Большунов и Ступак в Норвегии вызывали больше интереса, нежели на родине...

— На мой взгляд, сейчас лыжи, конечно, получили дополнительный интерес от аудитории. Потому что трансляции с внутренних российских соревнований стали наконец-то показывать по федеральному ТВ. И это важно, потому что люди смотрят, интересуются. Узнают больше про наш спорт.

Анастасия Доценко и Наталья Коростелева. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Как минимум сезон еще можно поработать и показать результат

— За Кубком мира и другими крупными международными стартами следите? Вам интересно?

— Нет, за Кубком мира практически не слежу. Мне это сейчас почти не интересно.

— Как в командах переживают ситуацию с отстранением? Какие вы видите перспективы ее разрешения?

— Я не думаю, что ситуацию с отстранением кто-то долго внутри себя переживал... Возможно, по началу. В начале сезона была где-то грусть, но потом уже все влились в борьбу, в календарный график.

У нас плотный график выдался в этом сезоне, так что об отсутствии международных стартов, пожалуй, никто уже и не думает. Все работали и выкладывались на тех стартах, которые есть сейчас.

— Сейчас активно обсуждается вопрос по сборной с нейтральным статусом. У вас есть мнение по этому вопросу?

— По нейтральному статусу ничего особо комментировать не могу. В том плане, что у всех свое мнение и это личное дело каждого. Соглашаться на него или не соглашаться. Какие видеть для себя границы. Каждый элитный спортсмен должен решать для себя сам, как ему поступить лучше в этой непростой ситуации.

— 36 лет — это уже серьезный возраст. Как долго мы можем еще видеть вас в деле?

— Понимаю, что 36 лет — это для спорта уже такой солидный рубеж, солидный возраст. Но сезон как минимум, еще годик можно поработать. Постараться показать какой-то результат.

— Мысли о том, что делать дальше, уже сформировались? Есть некий план на будущее?

— Насчет перспектив тяжело так сразу сказать... Есть планы, конечно, на будущее. Скорее даже не точные планы, а наметки. Но пока о них говорить не хочу. Да и в принципе рано.

Анастасия Доценко. Фото Global Look Press

К сожалению, в лыжах у нас в городе мало молодежи — спортсмены возрастные

— В этом сезоне вы ездили на марафон в родной Зеленодольск. Выступать в родном городе — это особые ощущения?

— Поддержка, конечно, чувствуется, эмоции приятные. Родных и близких приятно видеть, когда они рядом.

— Вас принято считать спринтером, специалистом по коротким дистанциям. В этом сезоне успехи также были на 10 километров. Тяжело было перестроиться под марафонские 30 километров?

— Нет, я в целом часто участвую в марафонах. В этом сезоне, например, помимо Зеленодольска я еще и в Казанском марафоне участвовала, тоже в Татарстане. Так что для меня дистанционные гонки — тоже привычная история.

— На подобных стартах любители соревнуются вместе с профессионалами. Как вы относитесь к таким гонкам?

— Ощущения такие же, как и везде. В целом ничего особенного для меня как спортсменки.

— Участников было достаточно много. Лыжи — популярный вид в городе?

— Не думаю, что лыжи в городе у нас прямо так популярны. Мало молодежи, к сожалению. В основном все спортсмены, кто серьезно занимается, уже возрастные.

Анастасия Доценко

Родилась 14 октября 1986 в Зеленодольске.

Призер этапов Кубка мира, победитель и призер российских соревнований разного уровня. Универсал, одинаково успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках. Лучшим достижением Доценко в общем итоговом зачете Кубка мира является 26-е место в сезоне-2011/12.

1 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил аннулированы результаты, полученные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. В начале 2018 года спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Доценко. Результаты в Сочи остались аннулированы, однако суд заменил пожизненное отстранение от Игр запретом на выступление на Олимпиаде 2018 года.