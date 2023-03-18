Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

18 марта, 14:14

Васильев о заявлении норвежского журналиста про Большунова: «Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова норвежского журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта о лыжнике Александре Большунове.

Сальтведт заявил, что по таким российским лыжникам, как Большунов, никто особо не скучает.

«Это мнение не совсем адекватного человека. Ему нужно поменять профессию и обратиться к психиатру. Если он не скучает по трехкратному олимпийскому чемпиону, то у него психическое расстройство», — сказал Васильев «СЭ».

До этого Большунов заявил, что доминирование норвежцев в лыжных гонках не идет на пользу мировому спорту.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дмитрий Васильев (биатлон)
10
9
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Устюгов может завершить карьеру после окончания сезона

Сорина рассказала, с какими сложностями столкнулась после операции на плече
Новости
RSS RSS
Все новости