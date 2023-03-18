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18 марта, 10:42

Журналист NRK: «По таким как Большунов никто не скучает»

Виктория Кравченко
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал, что думает о словах лыжника Александра Большунова. В одном из интервью россиянин заявил, что доминирование норвежцев в лыжных гонках грустно для мирового спорта. По его мнению норвежцы соревнуются между собой.

«Не удивлен комментариям господина Большунова. Он больше ничего не может сказать, не так ли? Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без российских спортсменов», — сказал Сальтведт Sport24.

Сегодня, 18 марта, Большунов стал первым в квалификации спринта на чемпионате России.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-18-zhurnalist-nrk-po-takim-kak-bolshunov-nikto-ne-skuchayet-kubok-mira-prokhodit-normalno-i-bez-russkikh-sportsmenov
Александр Большунов
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