Губерниев рассказал о тяжелых травмах у попавших под завал в Сочи лыжниц

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о травмах лыжников, попавших под завал в Сочи во время масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады.

«Три черепно мозговые травмы, два открытых перелома ног и много переломов пальцев рук и кистей — это итоги лыжной гонки девушек в Сочи...» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее телеведущий назвал возможную причину инцидента.

Большое количество девушек упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 спортсменок.