Губерниев назвал возможную причину массового завала в Сочи

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на массовый завал в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады.

«Вопрос: было ли время на адаптацию у спортсменов? Потому что, насколько я понимаю, люди только приехали. Должна быть акклиматизация по высоте. Все эти падения говорят о том, что люди просто трассу не знают, мало тренировок провели там. Надо раньше приезжать и акклиматизироваться, чтобы все уголки трассы изучить. Нужно на этой трассе проводить тренировки на протяжении дней 10-14. Это проблема, вопросы по ней нужно задавать Министерству спорта», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Большое количество девушек упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 спортсменок.