В Минспорта РФ сообщили об отмене мужского масс-старта на 15 км после массового завала на Спартакиаде

В Министерстве спорта РФ сообщили «СЭ» об отмене мужского масс-старта на 15 км в рамках Спартакиады в Сочи после инцидента с массовым завалом женского масс-старта на 10 км.

Гонка должна была начаться в 11.30 по московскому времени.

«После этого мужская гонка была отменена», — сообщили «СЭ» в Министерстве спорта.

Большое количество девушек упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 спортсменок.