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Лыжные гонки

8 марта, 16:10

Количество пострадавших лыжниц после массового завала в Сочи увеличилось до 18

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Массовый завал во время лыжного масс-старта в Сочи.
Фото Скриншот видео

Число пострадавших лыжниц, попавших в массовый завал в Сочи, увеличилось до 18, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 17 девушек были госпитализированы. Еще одна спортсменка будет лечиться амбулаторно.

Спортсменки преодолевают опасный спуск в&nbsp;тяжелых погодных условиях. Юные лыжницы получили переломы после жестокого завала на Спартакиаде. Кто виноват?

Массовый завал произошел в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

Ранее лыжница Дарья Ермакова показала фотографии травм после завала в Сочи.

Источник: РЕН ТВ
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