Количество пострадавших лыжниц после массового завала в Сочи увеличилось до 18

Число пострадавших лыжниц, попавших в массовый завал в Сочи, увеличилось до 18, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 17 девушек были госпитализированы. Еще одна спортсменка будет лечиться амбулаторно.

Массовый завал произошел в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

Ранее лыжница Дарья Ермакова показала фотографии травм после завала в Сочи.