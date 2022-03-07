Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала реакцию президента Норвежской лыжной ассоциации Эрика Ресте на пост в Instagram российского лыжника Александра Большунова.

«Каждый видит, что хочет увидеть. Не думаю, что Александр делал это фото со злым умыслом. Фотосессия в ретростиле. Ничего плохого в этом нет. Я увидела в его фото историю, как раньше катались на лыжах. Классные фотографии! Саша ведет интересный Instagram, всегда показывает своим болельщикам что-то новое. Почему нам нельзя делать такие фотографии? Не вижу в этом ничего плохого», — сказала Журова «СЭ».

Ранее, 7 марта, глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что фото 25-летнего российского лыжника в ретроформе неуместна.