Тихонов резко высказался о реакции Ресте на фото Большунова в ретроформе

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику президента норвежской лыжной ассоциации Ресте, который осудил Большунова за фото в советской форме.

«Я бы попросил Ресте сходить к психиатру. Не путайте астматиков с большим спортом. Не предъявляйте никаких претензий, норвежцы! А Большунов больше, чем все норвежцы. Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 7 марта, 25-летний российский спортсмен опубликовал у себя на странице в Instagram фотографии из музея в Демино, где ему дали примерить форму советских лыжников.