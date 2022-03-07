Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:58

Тихонов резко высказался о реакции Ресте на фото Большунова в ретроформе

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Александр Большунов в ретро-форме.
Фото Instagram

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику президента норвежской лыжной ассоциации Ресте, который осудил Большунова за фото в советской форме.

«Я бы попросил Ресте сходить к психиатру. Не путайте астматиков с большим спортом. Не предъявляйте никаких претензий, норвежцы! А Большунов больше, чем все норвежцы. Саша родился героем России. Он сегодня больше, чем вся Скандинавия», — сказал Тихонов «СЭ».
Ранее, 7 марта, 25-летний российский спортсмен опубликовал у себя на странице в Instagram фотографии из музея в Демино, где ему дали примерить форму советских лыжников.

Александр Большунов
Александр Тихонов
4
0
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Не думаю, что Большунов делал это со злым умыслом». Журова — о словах президента Норвежской лыжной ассоциации

«В своем глазу они и бревна не заметят». Васильев ответил президенту лыжной ассоциации Норвегии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости