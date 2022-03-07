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Сегодня, 17:03

Большунов представил человека, который «доводит его лыжи до совершенства»

Большунов выложил пост в Instagram, в котором поблагодарил за работу своего сервисера
Анна Горшкова
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выложил новый пост в Instagram, в котором представил своего сервисера Дмитрия Пирогова.

«Вот тот человек, который доводит мои лыжи до совершенства и ста процентов», — написал Большунов.

Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

Ранее российский лыжник выиграл Деминский лыжный марафон на 50 км свободным стилем и полумарафон на 25 км.

Большунов завоевал пять медалей на прошедшей Олимпиаде-2022 в Пекине — три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Александр Большунов
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