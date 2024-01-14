Дементьев: «Думаю, у Большунова есть мотивация выиграть все»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев предположил, кто из лыжников смог бы конкурировать с Александром Большуновым в России.

«Здесь результат говорит сам за себя, если никто до сих пор не смог его обыграть. Но однозначно есть ребята, которые смогут его обыграть. В том году Сергей Устюгов и Савелий Коростелев его обыгрывали», — приводит Metaratings.ru слова Дементьева.

Также он поделился мнением о том, будет ли Большунову скучно выступать на чемпионате России.

«Думаю, у него такая мотивация есть — выиграть все, чтобы потом не говорили, что на Кубке мира он выглядел бы по-другому. Это, наверное, одна из максимальных мотиваций. Мне кажется, это больше его мотивирует, чем призовые», — добавил олимпийский чемпион.

14 января Большунов стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Мирном. Это 15-я подряд победа 27-летнего россиянина.