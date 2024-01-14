Зимятов считает победную серию Большунова в Кубке России мотивацией для молодых лыжников

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов высказался о победной серии лыжника Александра Большунова в Кубке России.

«Большунов сейчас на голову выше соперников, он является лидером, на которого надо равняться. Молодежь видит свое отставание и старается исправить недочеты, чтобы сравняться с ним. В СССР было так: если на чемпионате страны ты попадал в десятку сильнейших, то на такие же места претендовал и на чемпионате мира и Олимпиаде. Сейчас примерно такая ситуация», — приводит ТАСС слова Зимятова.

14 января Большунов стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Мирном. Это 15-я подряд победа 27-летнего россиянина.