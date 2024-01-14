Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 22:19

Зимятов считает победную серию Большунова в Кубке России мотивацией для молодых лыжников

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов высказался о победной серии лыжника Александра Большунова в Кубке России.

«Большунов сейчас на голову выше соперников, он является лидером, на которого надо равняться. Молодежь видит свое отставание и старается исправить недочеты, чтобы сравняться с ним. В СССР было так: если на чемпионате страны ты попадал в десятку сильнейших, то на такие же места претендовал и на чемпионате мира и Олимпиаде. Сейчас примерно такая ситуация», — приводит ТАСС слова Зимятова.

14 января Большунов стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Мирном. Это 15-я подряд победа 27-летнего россиянина.

Источник: https://tass.ru/sport/19726699
Александр Большунов
0
Читайте также
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
Wildberries не смогла связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Петербурге
Каскадер Захаренков скончался в возрасте 38 лет
Политолог назвал «болезнь X» планом по уничтожению населения
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко: «Большунов — один из лучших лыжников не только России, но и всего мира»

Дементьев: «Думаю, у Большунова есть мотивация выиграть все»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости