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Сегодня, 16:17

В «Гонке Легкова» участие примут 1500 человек

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Александр Легков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С 23 и 24 февраля 2024 года в подмосковном городе Пересвет пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова». Общий призовой фонд Гонки составит 5 миллионов рублей.

— В 2015 году я решил организовать первую Гонку Легкова и пригласил своих друзей поучаствовать, тогда я даже не предполагал, что из этого получится. И вот уже совсем скоро состоится 10-я, юбилейная Гонка. Проект растет и масштабируется, все больше людей присоединяются к нам, и я очень этому рад! Ведь Гонка — это про каждого из нас, она про традиции, характер, гордость за свою страну и ее достижения, и не только спортивные, — отметил создатель Гонки, олимпийский чемпион Александр Легков.

Впервые соревнования прошли в 2015 году, участниками стали тысячи любителей лыжного спорта от 5 до 75 лет.

Амбассадорами Гонки в 2024 году стали Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелева, Карим Халили, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Алыпов, Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Николай Круглов и другие спортсмены.

Александр Легков
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