Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:32

Дарья Непряева заявила, что отказалась бы выступать на соревнованиях без флага

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Непряева.
Фото Соцсети

Российская лыжница Дарья Непряева высказалась о возможном участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.

«Я бы не согласилась. Мы с Савелием Коростелевым были последними, кто слушал на юниорском чемпионате мира гимн России. Когда я стояла на пьедестале на первом месте и поднимался флаг страны, звучал гимн, это была такая гордость, я чуть не расплакалась от эмоций. С детства меня так воспитывал папа, он привил любовь к Родине», — приводит слова Непряевой РИА Новости.

Также 21-летняя спортсменка заявила, что поддерживает слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что российские спортсмены не могут ехать на Олимпиаду-2024 без флага и гимна.

Александр Большунов. «Возвращение России стало бы катастрофой». Почему наших не хотят видеть в мировых лыжах?

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Первый этап Кубок России по лыжным гонкам пройдет 22-27 ноября в Вершине Теи. Чемпионат России запланирован с 16 по 24 марта 2024 в Центре лыжного спорта «Малиновка».

Источник: РИА Новости
Сборная России по лыжным гонкам
Дарья Непряева
Елена Вяльбе
Читайте также
Сборная Канады выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт заявил, что Панарин потрясающе играет в этом сезоне
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Экс-футболист ЦСКА Даев: «Мы вернемся в УЕФА, там нам будет лучше»
Сорокин ответил Баху: «Игры дружбы не ставят задачу стать альтернативой Олимпиаде»
Президент МОК Бах раскритиковал организацию государствами «политических» турниров
Тарпищев обозначил сроки принятия решения по допуску российских теннисистов на Олимпиаду-2024
Медведев — об Олимпиаде-2024: «Мы с Рублевым пока не знаем, сможем ли сыграть»
Поздняков назвал санкции в отношении российского спорта вакханалией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион мира по лыжному ориентированию Ламов будет выступать под шведским флагом

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости