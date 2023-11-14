Дарья Непряева заявила, что отказалась бы выступать на соревнованиях без флага

Российская лыжница Дарья Непряева высказалась о возможном участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.

«Я бы не согласилась. Мы с Савелием Коростелевым были последними, кто слушал на юниорском чемпионате мира гимн России. Когда я стояла на пьедестале на первом месте и поднимался флаг страны, звучал гимн, это была такая гордость, я чуть не расплакалась от эмоций. С детства меня так воспитывал папа, он привил любовь к Родине», — приводит слова Непряевой РИА Новости.

Также 21-летняя спортсменка заявила, что поддерживает слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что российские спортсмены не могут ехать на Олимпиаду-2024 без флага и гимна.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Первый этап Кубок России по лыжным гонкам пройдет 22-27 ноября в Вершине Теи. Чемпионат России запланирован с 16 по 24 марта 2024 в Центре лыжного спорта «Малиновка».