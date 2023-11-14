Дарья Непряева: «Когда обыграю Наталью Терентьеву, тогда и на международную арену выйду»

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о своем соперничестве со старшей сестрой олимпийской чемпионкой Натальей Терентьевой.

«Моя мама говорила, что я — упертая. Если для себя что-то решила, то медленно, но верно буду добиваться поставленной цели, — приводит слова Непряевой Sport24. — Я живу с глобальной целью. У меня впереди есть такая девушка — Наталья Терентьева. Ее пока никто не может обыграть. Когда у меня получится ее обыграть, тогда я уже буду задумываться, чтобы на международной арене побегать. Пока у меня есть ориентир, к которому я стремлюсь».

28-летняя Терентьева — олимпийская чемпионка в лыжных гонках, призер чемпионатов мира.

21-летняя Непряева — чемпионка мира среди юниоров, призер чемпионатов России.