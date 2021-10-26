В федерации сообщили, что план подготовки российских лыжников к Олимпиаде будет реализован

Все тренировки для подготовки сборной России по лыжным гонкам к Олимпиаде в Пекине пройдут по плану, сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Мы обсудили вопросы [подготовки сборной к Олимпиаде], никаких накладок нет, есть мелкие шероховатости, но они преодолеваются. У нас уже все давно запланировано, мы двигаемся в нужном направлении. Все надеются на хорошее выступление всей команды и ожидают его, желают удачи в предстоящем сезоне и, конечно же, на Олимпийских играх — это основной старт. До него еще время есть, ждем начала сезона, но все, что запланировано, все будет реализовано», — цитирует Крянина ТАСС.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в Руке. Олимпиада 2022 года пройдет с 4 по 20 февраля.