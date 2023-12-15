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Сегодня, 13:03

Четырехкратная олимпийская чемпионка лыжница Йохауг может возобновить карьеру

Виктория Кравченко
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Тереза Йохауг.
Фото AFP

Норвежская лыжница Тереза Йохауг сообщила, что в ближайшее время решит, будет ли возобновлять карьеру, которую она завершила по окончании сезона-2021/22.

«Я сама еще не знаю, вернусь ли в лыжи. Но я должна в скором времени принять решение. Посмотрим, что ждет нас в будущем», — цитирует Йохауг Expressen.

В сентябре этого года 35-летняя лыжница рассказала, что может выступить на чемпионате мира-2025 в Норвегии.

Спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, а также трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете. Она завершила спортивную карьеру в марте 2022 года.

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025 года пройдет в Норвегии с 26 февраля по 9 марта.

Тереза Йохауг
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