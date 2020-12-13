Бывший лыжник Зимятов прокомментировал победу Большунова

Заслуженный мастер спорта, советский лыжник Николай Зимятов поделился впечатлениями с «СЭ» от победы Александра Большунова в «разделке» на втором этапе Кубка мира в Далосе.

— Не ожидал другого результата. В отсутствие скандинавских спортсменов Александр обязан был выигрывать. Это отсутствие очень влияет на конкуренцию, как у женщин, так и у мужчин. В любом случае, поздравляю Сашу с победой, надеюсь, эта победа придаст ему уверенности в следующих гонках. Если кого-то из спортсменов нет — их проблемы, пусть завидуют.

(Владимир Пушкарев)