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Бывший лыжник Зимятов прокомментировал победу Большунова

18:15
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Заслуженный мастер спорта, советский лыжник Николай Зимятов поделился впечатлениями с «СЭ» от победы Александра Большунова в «разделке» на втором этапе Кубка мира в Далосе.

— Не ожидал другого результата. В отсутствие скандинавских спортсменов Александр обязан был выигрывать. Это отсутствие очень влияет на конкуренцию, как у женщин, так и у мужчин. В любом случае, поздравляю Сашу с победой, надеюсь, эта победа придаст ему уверенности в следующих гонках. Если кого-то из спортсменов нет — их проблемы, пусть завидуют.

(Владимир Пушкарев)

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