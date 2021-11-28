Бородавко: «Ребята сами решили бежать в холод. Не нужно недооценивать победу на Кубке мира»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление российских лыжников в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке.

Все медали гонки забрали россияне. Первое место занял Александр Большунов, на второй позиции расположился Сергей Устюгов, на третьей строчке — Артема Мальцева.

«Ребята сами решали бежать в холод», — приводит слова Бородавко «Чемпионат». - Решили бежать из-за отсутствия конкуренции. Был не очень высокий темп. Самый большой риск в такую погоду был надышаться, а невысокий темп, потому что не было большой конкуренции. Не нужно недооценивать победу на Кубке мира. Нельзя никому заранее отдавать преимущество. Все могло быть по-другому, да, но так сложилось".

Напомним, что сборная Норвегии снялась с гонки из-за погодных условий. Перед стартом гонки температура воздуха в Руке опустилась до минус 23 градусов.