Йохауг выиграла гонку преследования на Кубке мира в Руке. Непряева заняла 12-е место
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
Второе место заняла шведка Фрида Карлссон. Третьей стала также норвежка Хейди Венг.
Наталья Непряева заняла 12-е место, она стала лучшей среди россиянок.
Лыжные гонки
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования, 10 км (К)
Финал
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.56,0
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 7,8
3. Хейди Венг (Норвегия) — 37,9
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 38,3
5. Рози Бреннан (США) — 38,4
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 41,1...
12. Наталья Непряева (Россия) — 1.26,1...
17. Лилия Васильева (Россия) — 2.09,4...
24. Мария Истомина (Россия) — 2.46,1...
25. Анастасия Рыгалина (Россия) — 2.47,8...
27. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.58,9
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