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Йохауг выиграла гонку преследования на Кубке мира в Руке. Непряева заняла 12-е место

Наталья Непряева заняла 12-е место в гонке преследования на Кубке мира в Руке
16:11
Наталья Непряева. Фото Reuters
Наталья Непряева. Фото Reuters
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.

Второе место заняла шведка Фрида Карлссон. Третьей стала также норвежка Хейди Венг.

Наталья Непряева заняла 12-е место, она стала лучшей среди россиянок.

Лыжные гонки

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км (К)

Финал

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.56,0

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 7,8

3. Хейди Венг (Норвегия) — 37,9

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 38,3

5. Рози Бреннан (США) — 38,4

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 41,1...

12. Наталья Непряева (Россия) — 1.26,1...

17. Лилия Васильева (Россия) — 2.09,4...

24. Мария Истомина (Россия) — 2.46,1...

25. Анастасия Рыгалина (Россия) — 2.47,8...

27. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.58,9

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Виктория Кравченко все материалы автора
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