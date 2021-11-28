Вылегжанин о снятии норвежцев с лыжной гонки: «Возможно, они боялись проиграть»

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин оценил выступление российских лыжников в гонке преследования на Кубке мира в Руке.

«Конечно, классно, когда русские спортсмены занимают пьедестал. Причем, независимо от того, вышли ли норвежцы, не вышли. Это их решение. Была борьба, был Кубок мира. Мы показали высшие результаты. Здорово! Большунов набирает форму, Устюгов себя хорошо проявил. Конечно, приятно», — сказал Вылегжанин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Также трехкратный призер Олимпийских игр прокомментировал решение норвежцев сняться с гонки.

«Может, они списывают это решение на холод, но я не исключаю, что это могла быть и боязнь проиграть. Я думаю, они просто так не отдали бы свои места и не вышли бы на старт. Они выступают хорошо, готовятся, как и финны, которые постоянно выигрывают на своем этапе. Норвежцы будут сто процентов мстить за то, что они проиграли. Нашим спортсменам в следующих гонках будет тяжелее, но повторить сегодняшний результат вполне по силам», — добавил Вылегжанин.

Весь пьедестал заняли российские лыжники: на первом месте Александр Большунов, на втором — Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев.