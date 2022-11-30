Большунов занял третье место в мужском спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Теи
30 ноября лыжник Савелий Коростелев победил в мужском спринте свободным стилем на втором этапе Кубка России в Вершине Теи (Хакасия). Его время составило 3 минуты 33,40 секунды.
Вторым стал Денис Филимонов (+0,16). На третьей строчке расположился Александр Большунов (+0,76).
Лыжные гонки. Второй этап Кубка России. Мужчины (спринт, свободный стиль)
1. Савелий Коростелев — 3.33,40
2. Денис Филимонов — +0,16
3. Александр Большунов — +0,76
4. Артем Мальцев — +1,25
5. Александр Терентьев — +2.77
6. Иван Якимушкин — +19,87
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Большунов выиграл пять медалей: три золотых, одно серебро и одну бронзу.
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